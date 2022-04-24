إسرائيل بعد

2022/04/24 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الأحد، إن "محاولة خطيرة جرت في القدس خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

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