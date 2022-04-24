الكاظمي يوعد بمتابعة مقترحات الفنانين لتوفير بيئة تنموية للفن

2022/04/24 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل جمعاً من الفنانين برئاسة نقيب الفنانين العراقيين •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، بعد ظهر اليوم الأحد، جمعاً من الفنانين العراقيين برئاسة نقيب الفنانين الدكتور جبار جودي.واستمع سيادته خلال اللقاء إلى إيجاز تقدّم به الفنانون الحاضرون عن واقع الحركة الفنية والدرامية في العراق، وسير ظروفها […]

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