شاهد ماذا يحدث للصيادين العراقيين في وسط البحر!

2022/04/24 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم أهالي البصرة وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات خفر سواحل دول الجوار على الصيادين العراقيين بين فترة وأخرى, وقالوا ان الصيادين العراقيين يتعرضون للمضايقات مما يستوجب وقفة حكومية حازمة لحفظ كرامة مواطنيها.

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