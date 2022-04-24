فعل التكوين - سعود سالم

2022/04/24 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم على الرصيف المبلليترائى الوهم ورما في الضبابيفوح مرارةيتحرك ببطء في عتمة الطريقيراقب القطط والكلابيجتاز القمر في بركة ماءيسير بجانب الحائط القديميقطف تفاحة من ظل الشجرةيستلقي على الأعشاب اليابسةيستريحيغمض عينيه كي يرىحتمية الحنينوالحنين هويةوالأرق قهوة وكتاب ونرجسةالرغبة عبوةخنجر وسكينوحزام ينسف الحدودوعلامات العبورمن دائرة إل ......





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