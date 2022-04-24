القاموس القرآنى ( أنجى ) و ( نجّى / نجّا ) - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى ( أنجى ) و ( نجّى / نجّا )مقدمة :جاءنا سؤال عن أن هناك فرقا بين ( أنجى) و ( نجّى / نجّا ) وأن هناك تأويلات مختلفة لهما .
ونرى أن هذا خطأ فادح ، فمعناهما واحد .
ونعطى إثباتات بهذا المقال .
أولا :فى القصص القرآنىكانت العادة أن يهلك الله جل وعلا الكافرين وينجى النبى والمؤمنين .
لذا يتكرر فيه ( نجّى / نجّا) و ( أنجى ) ومشتقاتهما ، كما جاءت فى مواضع أخرى .
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