القاموس القرآنى ( أنجى ) و ( نجّى / نجّا ) - أحمد صبحى منصور



القاموس القرآنى ( أنجى ) و ( نجّى / نجّا ) - أحمد صبحى منصور
2022/04/24 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى ( أنجى ) و ( نجّى / نجّا )مقدمة :جاءنا سؤال عن أن هناك فرقا بين ( أنجى) و ( نجّى / نجّا ) وأن هناك تأويلات مختلفة لهما .

ونرى أن هذا خطأ فادح ، فمعناهما واحد .

ونعطى إثباتات بهذا المقال .

أولا :فى القصص القرآنىكانت العادة أن يهلك الله جل وعلا الكافرين وينجى النبى والمؤمنين .

لذا يتكرر فيه ( نجّى / نجّا) و ( أنجى ) ومشتقاتهما ، كما جاءت فى مواضع أخرى .

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