القاموس القرآنى ( أنجى ) و ( نجّى / نجّا ) - أحمد صبحى منصور

2022/04/24 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى ( أنجى ) و ( نجّى / نجّا )مقدمة :جاءنا سؤال عن أن هناك فرقا بين ( أنجى) و ( نجّى / نجّا ) وأن هناك تأويلات مختلفة لهما .



ونرى أن هذا خطأ فادح ، فمعناهما واحد .



ونعطى إثباتات بهذا المقال .



أولا :فى القصص القرآنىكانت العادة أن يهلك الله جل وعلا الكافرين وينجى النبى والمؤمنين .



لذا يتكرر فيه ( نجّى / نجّا) و ( أنجى ) ومشتقاتهما ، كما جاءت فى مواضع أخرى .



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