نظرة في بعض إشكالات تراث ابن تيمية - كريم محمد الجمال

2022/04/24 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال نظرة متأنية لبعض الإشكالات في فكر وتراث ابن تيميةلا يمكن قراءة حاضر أي أمة بمعزل عن تاريخها ، وحاضر أمتنا وتاريخها يرتبط شديد الارتباط بعلماء الدين.وقد حدث اختلاف وجدل كبير منذ ظهر تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني أو شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يجب قراءة مؤلفات الرجل والحكم عليه بمعزل عن عصره ووقته ، حيث كانت الأمة في فترة من الانحدار والاضمحلال فقد سقطة دولة بني العباس و اجتاح المغول بغداد ......





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