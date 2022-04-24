ماكرون- لوبان.. صراع شرس في إنتخابات فرنسا

2022/04/24 | 17:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن كانت استطلاعات الرأي دقيقة وفاز ماكرون بالفعل، فلن يواجه ولاية ثانية سهلة.

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