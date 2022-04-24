الكاظمي يوعد بتوفير بيئة تنموية للفن تعمل على إيصال رسالته السامية

2022/04/24 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بعد ظهر اليوم الأحد، جمعاً من الفنانين العراقيين برئاسة نقيب الفنانين الدكتور جبار جودي، فيما وعدهم بتوفير بيئة تنموية للفن تعمل على إيصال رسالته السامية.واستمع الكاظمي خلال اللقاء، بحسب بيان مكتبه الاعلامي، وتلقته وكالة ايرث نيوز، إلى “إيجاز تقدّم به الفنانون الحاضرون عن واقع الحركة الفنية […]

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