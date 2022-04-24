مسبة يعقبها اعتقال.. فيديو يظهر تعامل القوات الأمنية مع أحد أصحاب المحال المتجاوزة بمنطقة الكمالية

2022/04/24 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أقدمت القوات الأمنية، اليوم الاحد، على اعتقال احد أصحاب المحال المتجاوزة بمنطقة الكمالية بعد ان قام بمسبتهم.

ويظهر تصوير فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم): "قيام مواطن بالسب والشتم من أصحاب المحال المتجاوزة في منطقة الكمالية مما دفع القوات الأمنية الى اعتقاله".

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