بعد حمى التجاوزات.. الكاظمي وجهاً لوجه مع نقيب الفنانين باجتماع

2022/04/24 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل جمعاً من الفنانين برئاسة نقيب الفنانين العراقيين••••••••••

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، بعد ظهر اليوم الأحد، جمعاً من الفنانين العراقيين برئاسة نقيب الفنانين الدكتور جبار جودي.

واستمع سيادته خلال اللقاء إلى إيجاز تقدّم به الفنانون الحاضرون عن واقع الحركة الفنية والدرامية في العراق، وسير ظروفها والمؤثرات والتحديات التي تقف أمام طموحات الفن العراقي وتطويره، وتحول دون أدائه لدوره كاملاً.

واطلع السيد رئيس مجلس الوزراء على أوضاع الفنانين العراقيين وأحوالهم، وأهمّ مطالبهم، ووعد بمتابعة ما عرضوه من احتياجات ومقترحات تسهم في توفير بيئة تنموية للفن وتعمل على إيصال رسالته السامية في المجتمع العراقي.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء24- نيسان- 2022

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