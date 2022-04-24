احتياطي العراق من العملة الصعبة يرتفع إلى 70 مليار دولار

2022/04/24 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، ارتفاع

احتياطي العملة الصعبة للبلاد إلى أكثر

من 70 مليار دولار.

وحقق العراق الشهر الماضي 11 مليار دولار

إيرادات من بيع النفط، الذي تسجل أسعاره

زيادات هي الأعلى منذ 14 ع

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