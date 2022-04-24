القانون: تشكيل الكتلة الشيعية يجمد تحركات الحلبوسي المشبوهة

2022/04/24 | 17:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، الأحد، أن تشكيل الكتل الأكبر داخل البرلمان من البيت الشيعي سيجمد تحركات الحلبوسي ورئيس حكومة تصريف الأعمال.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال موات في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تحركات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأخيرة جاءت نتيجة […]

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