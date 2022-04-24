2022/04/24 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الأحد، استمرار محاصرة فلول “داعش” ضمن عملية الإرادة الصلبة الثانية في المحافظة.وقال مصلح في تصريح لإعلام الحشد، وتابعته إيرث نيوز، إن “العدو بدأ باستهداف المدنيين والشرطة المحلية خارج مناطق العملية لفك الخناق عن اعداده المحاصرة”، مشيرا إلى ان “الحشد يواصل عملية المحاصرة […]

ظهرت المقالة ضمن عملية “الإرادة الصلبة”..



الحشد الشعبي يواصل محاصرة “داعش” في الأنبار أولاً على ايرث نيوز.

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