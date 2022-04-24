2022/04/24 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطاحت قيادات عمليات بغداد، اليوم الاحد، بعصابة تتاجر بالمواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم ثمانية ملايين حبة مخدرة.وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبمختلف مسمياتها وصنوفها عيون ساهرة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين او العبث بممتلكاتهم”.واضاف انه “فبعد ورود […]

ظهرت المقالة بحوزتهم 8 ملايين حبة..



الاطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزتهم 8 ملايين حبة.. الاطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزتهم 8 ملايين حبة.. الاطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).