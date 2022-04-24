كوريا الشمالية تشيد بقدراتها المسلحة عشية ذكرى تأسيس جيشها

2022/04/24 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ركزت وسائل الاعلام الرسمية في كوريا الشمالية ،اليوم الأحد، على “قوة لا تقهر” لدى القوات المسلحة في البلاد عشية ذكرى عسكرية مهمة دفعت بعض المحللين الى توقع عرض للقوة من جانب نظام كيم جونغ أون.

وتحيي كوريا الشمالية الاثنين الذكرى التسعين لتأسيس جيشها الشعبي الثوري بعدما نفذت منذ بداية العام سلسلة تجارب مسلحة، وخصوصا إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات منذ خمسة أعوام.

وقالت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إنهما رصدتا اخيرا نشاطا متجددا في أكبر موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، ولم تستبعدا إمكان أن تختبر بيونغ يانغ قريبا قنبلة ذرية للمرة الاولى منذ 2017.

وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الاحد إن “قواتنا المسلحة الثورية اكتسبت قوة لا تقهر لا يمكن للعالم تجاهلها”، مشيدة ب”العقيدة العسكرية العبقرية والقيادة العسكرية الممتازة والشجاعة غير المسبوقة” لكيم جونغ أون.

واضافت الوكالة أن “شعب البلاد باسره يتأمل بعمق تاريخ مئة انتصار لقواتنا المسلحة الثورية”.

وتوقع كثيرون أن تستعرض بيونغ يانغ قوتها عبر عرض عسكري ضخم أو اختبار لسلاح جديد يوم 15 نيسان/أبريل، في الذكرى العاشرة بعد المئة لمولد مؤسسها كيم ايل سونغ، جد الزعيم الحالي، لكن النظام اكتفى بإحياء هذه المناسبة عبر تنظيم عرض مدني بسيط.

غير أن صورا بالاقمار الصناعية أظهرت في الايام الاخيرة استعدادات كبيرة، وخصوصا تحرك لآلاف الجنود والآليات في موقع تدريب في بيونغ يانغ.

المصدر: AFP

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