الشاعر الكوني محمد الفيتوري في ذكرى رحيله - محمد الرحالي

2022/04/24 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي في مثل هذا اليوم رحل واحد من طينة العظماء، شاعر السودان العظيم مسلما الروح لربه قبل سنوات من الآن ، وبالضبط يوم الجمعة 24 أبريل 2015 مسلما روحه الطيبة لربها ،ووري جثمانه في الرباط العاصمة، صوت إفريقيا المسموع وشاعر الإنسانية ، عصفور إفريقيا الذي غرد للحرية والعدالة والقيم الإنسانية النبيلة ، وترافع في شعره ومسرحه الشعري عن قضايا إفريقيا فاكتسب أدبه زنجية متميزة كخاصية طبعت ترافعه عن قضايا إفريقيا ......





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