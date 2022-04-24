توجيه من وزير الزراعة بخصوص الفلاحين والمزارعين

2022/04/24 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اليوم الأحد، إجتماع المجلس الوطني للبذور، لمناقشة الموضوعات التي تتعلق بالمجال الزراعي ضمن الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي الحالي.وأكد الخفاجي على ضرورة إستلام كامل محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين داخل وخارج الخطة الزراعية وعدم الإلتزام بالمساحات المقررة والغلة الزراعية والإستمرار بتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ عملية الحصاد […]

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