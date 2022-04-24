2022/04/24 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجمع لقاء قمة، الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وفق مراسل الحرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني إلى القاهرة لحضور "القمة الثلاثية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الأردني إلى القاهرة لحضور "القمة الثلاثية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).