بايدن يحيي ذكرى “الإبادة الجماعية للأرمن”

2022/04/24 | 18:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، الذكرى السنوية 107 لبدء “الإبادة الجماعية للأرمن” وأصدر بيانا تخليدا لذكرى 1.5 مليون أرمني تم ترحيلهم أو ذبحهم أو ساروا حتى الموت.ولم يشر البيان إلى “الغزو الروسي” لأوكرانيا الذي وصفه بايدن بأنه “إبادة جماعية”.ومع ذلك، استغل بايدن الذكرى السنوية لوضع مجموعة من المبادئ للسياسة […]

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