بعد استشهاد مسؤول في الحشد.. مصلح يصرح بشأن داعش في الانبار

2022/04/24 | 18:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصلح: التعرضات هنا وهناك دليل على نجاح العملية.

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