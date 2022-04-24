إيران تعلن زيادة إنتاجها للنفط الخام رغم الحظر

2022/04/24 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة النفط البحرية الإيرانية، أنها تستعد لزيادة إنتاج النفط الخام في منطقة الخليج رغم الحظر المفروض عليها.

وأوضحت الشركة، أنها "قامت خلال الفترة الأخيرة بخطوة أخرى لزيادة إنتاج الخام الإيراني وذلك عبر اكتمال عمليات الصيانة في بئر "ARK-1" لدى حقل رسالت النفطي (بمحافظة هرمزكان – جنوبي البلاد) والتي تضمنت استبدال مضخة التنقيب التالفة".

وأكدت شركة النفط البحرية الإيرانية، أن "هذا الإنجاز" تحقق بالرغم من الحظر المفروض على إيران، "لتضاف صفحة ذهبية أخرى إلى سجل نجاحات الخبراء والأخصائيين الإيرانيين التي تبعث على الفخر والاعتزاز في سياق تحويل القيود المفروضة إلى فرص مواتية للنمو والازدهار داخل البلاد".

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