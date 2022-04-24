الكاظمي يستقبل عددا من الفنانين ويتعهد بمتابعة مقترحاتهم

2022/04/24 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، جمعاً من الفنانين برئاسة نقيب الفنانين العراقيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل بعد ظهر اليوم الأحد، جمعاً من الفنانين العراقيين برئاسة نقيب الفنانين جبار جودي”، لافتا الى أن “الكاظمي استمع خلال اللقاء إلى إيجاز تقدّم به الفنانون الحاضرون عن واقع الحركة الفنية والدرامية في العراق، وسير ظروفها والمؤثرات والتحديات التي تقف أمام طموحات الفن العراقي وتطويره، وتحول دون أدائه لدوره كاملاً”.

وأضاف، أن “الكاظمي اطلع على أوضاع الفنانين العراقيين وأحوالهم، وأهمّ مطالبهم، ووعد بمتابعة ما عرضوه من احتياجات ومقترحات تسهم في توفير بيئة تنموية للفن وتعمل على إيصال رسالته السامية في المجتمع العراقي”.

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