المرور: خطة مشتركة خاصة في أيام العيد

2022/04/24 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن إجراءاتها مع قرب حلول عيد الفطر، فيما أكدت وجود خطة أمنية مشتركة مع قيادة عمليات بغداد.وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العقيد ياس خضير لوكالة العراقية (واع)، إن "مديرية المرور العامة اتخذت عدة اجراءات قبل حلول عيد الفطر، منها تعزيز تواجد عناصرها في جانبي الكرخ والرصافة وأمام المولات وأماكن التبضع".وأضاف، أن "هناك اجراءات اخرى تخص المنتزهات العامة والاماكن الخاصة التي يرتادها المواطنون خلال العيد، والتي ستكون ضمن السياقات المتفق عليها مسبقا".وأكد أن "هناك خطة امنية مشتركة بمشاركة قيادة عمليات بغداد وكافة الاجهزة الامنية في ايام العيد الفطر".وفي وقت سابق، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، تنفيذ خطة خاصة لتأمين أجواء رمضان والعيد.وقال سليم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطة تنفذها قيادة العمليات والقطعات الملحقة لحماية المواطنين والعتبات المقدسة والأسواق والاماكن الترفيهية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وقطع الطريق أمام العصابات الإرهابية من تنفيذ مآربها باستهداف المواطنين".وأضاف، "تنفيذ الخطة يتم بتطبيق عدة تدابير تشمل القيام بعمليات أمنية في مناطق حزام بغداد وتأمين الحماية للجوامع والأسواق وتأمين مناسبات شهر رمضان الدينية وتأمين فترة عيد الفطر المبارك وخاصة المساجد والحسينيات التي تقام فيها صلاة العيد وكذلك الأماكن الترفيهية والمقابر أيضاً"، مشيراً إلى أن "تنفيذ الخطة من الجانب الاستخباري يتكفل به خمسة الاف منتسب، وأغلب واجباتهم بالزي المدني".وحث سليم المواطنين على التعاون مع قطعات عمليات بغداد والأجهزة الأمنية والاستخبارية من خلال تقديم المعلومات.

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