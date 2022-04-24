2022/04/24 | 18:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت وزارة النقل / الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاحد، رسو خمس سفن تجارية عند ارصفة ميناء ام قصر الشمالي.وقال مدير عام الموانئ، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “شركتنا تحرص دائماً على توفير كافة الخدمات المينائية لتسهيل عمليات الرسو الآمن والتفريغ السريع للسفن والناقلات البحرية” ، مشيراً الى […]

ظهرت المقالة ارساء 5 سفن تجارية عند ارصفة ميناء ام قصر الشمالي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارساء 5 سفن تجارية عند ارصفة ميناء ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارساء 5 سفن تجارية عند ارصفة ميناء ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).