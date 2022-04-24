من دون ذكر إيران.. دولتان تدخلان وسيطاً لحل الانسداد والكشف عن ائتلافات تتشكل لإنهاء الأزمة

2022/04/24 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد الخبير في الشأن السياسي العراقي عدنان السراج، اليوم الأحد، انتقال حراك حل الانسداد السياسي من الجانب المحلي للجانب الدولي والإقليمي.

وقال السراج، لـ(بغداد اليوم)، ان "الحراك السياسي لفك الازمة السياسية انتقل من الجانب المحلي للجانب الدولي والإقليمي، خصوصاً ان هناك دولا بدأت تتحرك بهذا الاتجاه لحلحلة الموقف لاهتمامها بالعراق وحراكه السياسي من اجل عدم الوصول الى الفوضى خصوصا مع وجود الازمات العالمية في مناطق متعددة في روسيا واوكرانيا وفلسطين وسوريا والخليج واليمن".

وبين ان "هذه الامور تدفع خصوصا بالولايات المتحدة للتحرك الجاد من اجل حلحلة الاوضاع كما حصل بتحركها على الجانب الكردي وبعض القيادات السنية والبدء بتشكيل ائتلافات لحلحلة الانسداد السياسي".

وتابع: "كما ان هناك تحركا لبعض دول الاقليم التي اعلنت بانها غير معنية بالوضع السياسي في العراق تساعد الان على حلحلة الاوضاع التي كان لها سابق تأثير على هذا الطرف او ذاك كالإمارات وتركيا".

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