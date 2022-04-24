بين ماكرون ولوبان.. كيف تسير عملية التصويت بالنسبة للناخب الفرنسي؟

2022/04/24 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسم عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ببعض الاختلاف عن نظيرتها في البلاد الأخرى، حيث عليك اختيار مرشح أو اثنين من بين 12 مرشحًا كانوا في الجولة الأولى، في حين يعتبر البعض الاختيار من بين مرشحي الجولة الثانية الرئيس إيمانويل ماكرون وماري لوبان أمرًا معقدًا للغاية.

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