2022/04/24 | 18:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Uukwbo42C7g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فساد "المشاريع الخضراء" يضع المواطنين تحت وطأة العواصف الترابية في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فساد "المشاريع الخضراء" يضع المواطنين تحت وطأة العواصف الترابية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).