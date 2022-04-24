المرور توضح خطتها لايام عيد الفطر المبارك

2022/04/24 | 18:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن إجراءاتها مع قرب حلول عيد الفطر، فيما أكدت وجود خطة أمنية مشتركة مع قيادة عمليات بغداد.وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العقيد ياس خضير للوكالة الرسمية وتابعته /ألمعلومة/، إن “مديرية المرور العامة اتخذت عدة اجراءات قبل حلول عيد الفطر، منها تعزيز تواجد عناصرها في جانبي الكرخ […]

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