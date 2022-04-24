شيخ عام قبيلة البو مرعي يوضح طبيعة الحراك الأخير: ليس بالضد من الحلبوسي

2022/04/24 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى شيخ عام قبيلة البو مرعي ركان خلف الطرموز اليوم الأحد، وجود أي مخطط لمعارضة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك على خلفية تجمع احتضنه الطرموز.وقال الطرموز في بيان مطول تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه، “كنا دائما في مضيف قبيله البومرعي مع كل عمل خير وكل عمل يدعو الى الفضيله وكان موقفنا مشهودا […]

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