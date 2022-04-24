2022/04/24 | 18:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تصل إلى 63.23% حتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.وتعكس النسبة المعلنة قبل 3 ساعات من انتهاء التصويت تراجعا يتجاوز نقطتين مقارنة بنظيرتها في 2017 (65,30 %)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد.وتظهر استطلاعات الرأي أن جولة اليوم ستختلف عن الدور […]

ظهرت المقالة قبل 3 ساعات من الحسم..



63.23% نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية أولاً على ايرث نيوز.

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