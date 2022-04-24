صالح يؤكد على أهمية توحيد الصف لترسيخ أمن واستقرار المواطنين

2022/04/24 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الأحد، وزير الدفاع جمعة عناد، وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلد وتطوراتها، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة خلايا الإرهاب في عدد من المحاور.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم وزير الدفاع جمعة عناد”.

وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في البلد وتطوراتها، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة خلايا الإرهاب في عدد من المحاور”.

وأكد الرئيس بحسب البيان، “أهمية توحيد الصف ودعم القوات المسلحة وغلق الثغرات الأمنية لترسيخ أمن واستقرار المواطنين، ومواصلة الضغط على فلول الإرهاب وقطع الطريق أمامها في تهديد امن البلد، ومنع المتربصين الذين يحاولون التعرض للتعايش السلمي والمجتمعي بين العراقيين”.

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