الإعلام الأمني تنعى قيادياً في الحشد الشعبي

2022/04/24 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنعت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، مسؤول الجهد الفني في اللواء 14 بالحشد الشعبي الشهيد ربح ابو الهيل ابو الحسن الجابري.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشهادة عندما تكون اثناء أداء الواجب فيها غاية الفخر والرفعة، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ارتقى مسؤول الجهد الفني في اللواء 14 بالحشد الشعبي (ربح ابو الهيل ابو الحسن الجابري) إلى الله شهيداً صابراً، في محرب القتال، في هذه الأيام المباركة أيام شهر رمضان الفضيل". وبينت أن "الاستشهاد كان جراء انفجار عبوة ناسفة على عجلته خلال المرحلة الثانية ضمن عملية الإرادة الصلبة في قاطع عمليات الأنبار". وأشارت إلى أن "الدماء الزاكيات التي تروي أرض العراق ستكون مدرسة الثبات على القيم والمبادئ وحب الوطن". وختمت الخلية، "نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذوي الشهيد السعيد البطل، ونسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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