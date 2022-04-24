2022/04/24 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاكد القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، اليوم الاحد، تدمير اهم نقطة ارتكاز لتنظيم داعش شرق العراق.وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "معسكر عائشة وهو اهم نقطة ارتكاز لتتظيم داعش الارهابي في ديالى ويقع ضمن قاطع شمال المحافظة بين ناحيتي العظيم وقره تبه(90كم شمال بعقوبة) دمر بعد قصفه من قبل القوة الصاروخية للحشد الشعبي".واضاف العزاوي، ان "المعسكر والذي يعتبر اشبه بمضافة لخلايا داعش التي تتسلل بين تلال حمرين وصولا الى محيط قره تبه والعظيم يقع في منطقة نائية جدا لكنها قريبة من طرق تسلل خلايا التتنظيم المتطرفة"، مؤكدا بان "تدمير المعسكر يعد اولوية لضمان انهاء اي عوامل تدعم حركة ونشاط الخلايا النائمة".ويعد معسكر عائشة والذي كشف لاول مرة بعد 2015 اهم نقطة ارتكاز لداعش وتم تمشيطه عدة مرات بعمليات واسعة النطاق خلال السنوات الماضية.

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