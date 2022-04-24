2022/04/24 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية للجيش الروسي، الكولونيل جنرال سيرغي كاراكاييف، إن الصاروخ عابر القارت "سارمات" الذي تم اختباره مؤخرا قادر على حمل أسلحة خارقة لسرعة الصوت.

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