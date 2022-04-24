اندلاع حريق في احدى مدارس النجف

2022/04/24 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق في احدى مدارس النجف.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان حريقا اندلع داخل مدرسة تبوك في حي النفط شمال محافظة النجف”،.واضاف ان “فرق الدفاع تعمل على اخماده”، مبينا انه “لغاية الان أسباب اندلاع الحريق مازالت مجهولة”.

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