بايدن يحيي ذكرى إبادة الأرمن

2022/04/24 | 19:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 1915، اعتقل مسؤولون عثمانيون مفكرين أرمن وقادة المجتمع في القسطنطينية.

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