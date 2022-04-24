بابا الفاتيكان يجدد دعوته إلى “هدنة عيد الفصح” في أوكرانيا

2022/04/24 | 19:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، دعوته إلى هدنة في أوكرانيا خلال عيد الفصح.وقال”على القادة السياسيين الإصغاء لأصوات الناس الذين يريدون السلام”.ووجه البابا فرنسيس- خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس – التحية للكنائس الشرقية الكاثوليكية والأرثوذكسية التي تحتفل اليوم بعيد الفصح..وقال “اليوم تصادف ذكرى مرور شهرين على بداية […]

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