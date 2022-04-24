الانبار.. استشهاد معاون آمر لواء في الحشد ضمن عمليات الإرادة الصلبة

2022/04/24 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستشهاد معاون آمر لواء في هيئة الحشد الشعبي، بمحافظة الانبار.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "معاون آمر اللواء 19 في الحشد الشعبي، استشهد، وجرح عدد من مرافقيه؛ نتيجة انفجار عبوة ناسفة، أثناء تقدم القطعات الأمنية ضمن عملية الإرادة الصلبة الثانية، وذلك في قاطع عمليات الانبار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الحشد الشعبي استشهاد آمر كتيبة الاسناد في اللواء 14 "ربح ابو الهيل الجابري"؛ خلال ملاحقة عناصر داعش في الانبار.

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