التآكل الخفي لهيمنة الدولار: عوامل التنويع النشطة وصعود احتياطيات العملات غير التقليدية - محمود الصباغ

2022/04/24 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغاستهلال:ماذا يعني قولنا "انهيار سعر الصرف " لعملة ما؟نقول عن انهيار عملة ما عندما تتغير أسعار السلع الاستهلاكية بالارتفاع بين شهر وآخر، فالمبلغ الذي كان يكفي لمدة شهر لم يعد يكفي لثلاثة أسابيع في الشهر الذي بعده..



وهكذا إلى أن تصبح قيمة الورقة المالية أقل بما لا يقاس بثمنها.



هناك عوامل عديدة وراء انهيار سعر الصرف للعملات..



لتنذكر، منذ بداية وباء كورونا طبعت الول ......





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