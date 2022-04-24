ما بين غبار وأمطار.. منبئ جوي يفصح عن المواسم الانتقالية والفرص الرعدية بمناطق العراق

2022/04/24 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاحد، سبب هطول الامطار في هذا الوقت من العام.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "اجزاء واسعة من البلاد دخلت ضمن تأثير اندفاع المنخفض حاليا، والفرص مستمرة للتكونات الرعدية الليلة والايام المقبلة".

وتابع: "نعلم جميعا أن الهطول المطري خلال المواسم الانتقالية (الربيع) لايكون بطابع شمولي ديمي، اي ان السحب التي تتكون هي سحب حملية ركامية ناتجه من فوارق حرارية".

وبين أنه "لذلك يكون الهطول بشكل زخات بين حين وأخر فنجد مدينة ما فيها صفاء موقت، فيما مدينة اخرى تحت تاثير غزارة في الامطار الرعدية ومدينة اخرى تعاني من موجات غبار بسبب الرياح الهابطة وجفاف التربة".

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