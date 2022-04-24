شاهد.. لحظة إنقاذ الشرطة لطفل من مبنى محترق بولاية فلوريدا

2022/04/24 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا، تسلق شرطي مبنى محترق لإنقاذ طفل يبكي من شرفة بالطابق الثالث.

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