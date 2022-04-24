2022/04/24 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكمين محكم..الحشد يلقي القبض على 6 مطلوبين غرب الانبار خلال عمليات الارادة الصلبية الثانية، وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، ان “الحشد تمكن من تنفيذ كمين محكم نجح خلاله بمحاصرة عدد من المطلوبين منذ صباح اليوم”، مبينا ان “الكمين انتهى بالقاء القبض على ستة مطلوبين”.واضاف، ان “المطلوبين يخضعون لتحقيق اولي بعدها يتم […]

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