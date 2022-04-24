لوح بحل البرلمان بحال فشلها.. تحالف “من أجل الشعب” يطرح مبادرة للخروج من الانسداد

2022/04/24 | 19:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قدم تحالف من أجل الشعب، اليوم الأحد، مبادرة للخروج من الانسداد السياسي الذي يمر به البلد، فيما لوح باللجوء إلى حل البرلمان بالطرق القانونية في حال فشلها.وقال التحالف في بيان تلقته إيرث نيوز، إنه “بسبب الانسداد السياسي الحاصل وعدم إحترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية وعدم إحترام إرادة الشعب، فإن تحالف من […]

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تحالف “من أجل الشعب” يطرح مبادرة للخروج من الانسداد أولاً على ايرث نيوز.

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