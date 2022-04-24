"مشاهد الموت" بألسنة من كانوا على متن القارب.. كيف وقعت كارثة لبنان الجديدة؟

2022/04/24 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما لا يقل عن ستين شخصاً من جنسيات مختلفة حملوا ما خف وزنه وغلا ثمنه اتجهوا إلى شاطئ القلمون، وقبل غروب الشمس انطلقوا في رحلة المجهول وأملهم أن يصلوا إلى السواحل الايطالية وجهتهم الأولى، لكن قبل أن يتمكنوا من تجاوز المياه الاقليمية غرق مركبهم.

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