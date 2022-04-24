القانون: خلافات “السيادة” ستجبر التيار على العودة للمفاوضات مع الاطار

2022/04/24 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد عضو الاطار التنسيقي والقيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر، اليوم الاحد، ان الخلافات السياسية السنية الاخيرة ستجبر التيار الصدري على العودة لطرق باب الاطار التنسسيقي من اجل تشكيل الحكومة المقبلة.وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” ما يحدث من خلافات وانشقاقات داخل تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر وشريكه رئيس […]

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