2022/04/24 | 19:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدوبرداني يجي ان يكون للحزب الديمقراطي ولتحالف سيادة رأي في ضم الاطار او جزء منه لتحالف انقاذ وطن) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cCsQ3GKYHr4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدوبرداني يجي ان يكون للحزب الديمقراطي ولتحالف سيادة رأي في ضم الاطار او جزء منه لتحالف انقاذ وطن) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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