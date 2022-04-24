نائب رئيس البرلمان: ليس هناك أية ذريعة أو مبرر لتجاوز دول الجوار على أراضينا

2022/04/24 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، اليوم الأحد، عدم وجود أية ذريعة أو مبرر لتجاوز دول الجوار على الاراضي العراقية، فيما أشار إلى أن استمرار الخروقات هو انتهاك واضح لأمن واستقرار البلاد.وقال عبد الله في كلمة له خلال الاجتماع لرئاسة المجلس مع وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم للوزارة، الذي عقد اليوم في القاعة الدستورية وبحضور رؤساء الكتل واللجان النيابية وعدد من النواب، وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "إننا نرفض أي اعتداء خارجي من قبل دول الجوار"، مبينا أن "موقف مجلس النواب والحكومة العراقية واضح جداً، هو اعلان الرفض الرسمي لانتهاك السيادة واستخدام أراضينا لإجراء عمليات عسكرية على الشريط الحدودي من قبل تركيا، أو القصف الإيراني الصاروخي على محافظة أربيل الذي أدين وبشدة وعلى المستوى الحكومي والسياسي والشعبي".وتابع أن "العراق دولة ذات سيادة وطنية، وليس هناك أية ذريعة أو مبرر لتجاوز دول الجوار على أراضينا وأجوائنا"، موضحا أن "استمرار الخروقات هو انتهاك واضح لأمن واستقرار البلاد، وتداعياته ستكون سلبية على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الجيران".

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