2022/04/24 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

منذ ساعات تشهد مواقع التواصل الاجتماعي صخب كبير يزيد تفاعله صور لاثنين من المركبات رباعية الدفع احدها تحمل رقم حكومي في مناطق زراعية نائية تقع في محيط قرى ابو عاكولة شرقي ناحية كنعان ( 30كم شرق بعقوبة).

تتحدث الصور عن قيام طائرات امريكية بعملية انزال جوي سرية للغاية واعتقال من كانوا في تلك المركبتين معهم اجهزة حساسة للغاية.مصدر حكومي مطلع اقر في حديث لـ( بغداد اليوم)، بانه" بالفعل تم العثور على مركبتين رباعية الدفع في منطقة زراعية قريبة من قرى ابو عاكولة شرقي كنعان وتم العبث بموجوداتها من قبل مجهولين الا انه لا يعرف اذا ما تعرضت لانزال جوي او كمين كما لايعرف من كانوا بها".واضاف المصدر،ان" المركبتين تم نقلهما الى مركز امني قريب وفتح تحقيق موسع لافتا الى ان الحديث عن انزال جوي حدث هنا لا يمكن نفيه او تاكيده لانه المنطقة بعيدة عن القرى نوعا ما لكن الصور والموجودات في المركتبين تدلل بان امر ما حدث هنا وهو على درجة عالية من الاهمية لكن لايمكن طرح اي شي من باب التكهن ونترك الامر الى تحقيقات القوات الامنية المختصة".

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