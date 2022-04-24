اتحاد بناء الاجسام يعلن منهاج الأطوال والأوزان الخاص ببطولة العراق

2022/04/24 | 20:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن اتحاد بناء الاجسام، اليوم الاحد، منهاج الاطوال والاوزان الخاص ببطولة العراق.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد هشام محمد لـ”ايرث نيوز” إن “اتحاد بناء الاجسام أصدر منهاج الاطوال والاوزان الخاص في بطولة العراق للكلاسيك بدي بلدنك و الكلاسيك فيزيك لفئات (الشباب والماستر والمتقدمين)”.وأوضح أن “مواليد فئة الشباب هي 1999 واصغر ومواليد فئة المتقدمين […]

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