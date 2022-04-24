"ضرب رجل يحرق القرآن" في السويد.. فيديو عنيف ينتشر والحقيقة تتكشف

2022/04/24 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية فيديو قيل إنه يُظهر شبّاناً يتعرّضون بالضرب لرجلٍ أحرق مصحفاً، وذلك بعد الاضطرابات التي أثارتها دعوة ناشط دنماركيّ يمينيّ متطرّف لحرق نسخ من القرآن في السويد.

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